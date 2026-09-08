Кубок мира по плаванию SWIMMING WORLD CUP ASTANA 2026 впервые пройдет в столице

С 15 по 17 октября в Астане впервые пройдет этап Кубка мира по плаванию - World Aquatics Swimming World Cup Astana 2026. Столичный этап станет заключительным в серии Silk Road Tour, передает официальный сайт городского акимата.

В этом году World Aquatics объединила три города Евразии в рамках единого маршрута Кубка мира - Баку, Ташкент и Астану. Серия получила название Silk Road Tour в честь исторического Шелкового пути, который на протяжении веков связывал Европу и Восточную Азию.

Открытие серии состоится в Баку 1-3 октября, второй этап пройдет в Ташкенте 8-10 октября, а завершится турнир в Астане 15-17 октября.

В программе этапа в Астане - 34 индивидуальные дисциплины: по 17 у мужчин и женщин. Также спортсмены выступят в мужских, женских и смешанных эстафетах.

На старт выйдут ведущие пловцы мира, в том числе олимпийские чемпионы и призеры, медалисты чемпионатов мира и действующие рекордсмены мира.

Всего в трех этапах Silk Road Tour ожидается участие более 750 спортсменов из свыше 50 стран. Общий призовой фонд серии составит 1,2 млн долларов США, не включая бонусы за мировые рекорды и другие достижения.

Этапы Кубка мира World Aquatics входят в число официальных квалификационных соревнований к крупнейшим международным стартам. Для спортсменов Silk Road Tour станет важным этапом подготовки к чемпионату мира на короткой воде (25 м), который пройдет в декабре в Пекине.