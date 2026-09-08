В Астане напомнили водителям о безопасной остановке и парковке

К началу учебного года особую актуальность приобретает вопрос оставления транспорта в неположенных местах. В связи с этим Центр организации дорожного движения обратился к водителям, призвав их соблюдать правила остановки и стоянки, передает официальный сайт акимата Астаны.

«Нарушение правил остановки и стоянки несёт прямую угрозу безопасности дорожного движения и пешеходов. Автомобили, оставленные в неположенных местах, закрывают обзор на пешеходных переходах, вынуждают людей выходить на проезжую часть и затрудняют движение других участников. Кроме того, такие автомобили препятствуют проезду оперативных служб — скорой помощи, пожарных и полиции, — от быстроты которых нередко зависят жизни людей», – подчеркнули в Центре.

Особенно около школ, детских садов и на прилегающих улицах возрастает число детей-пешеходов, поэтому свободные и безопасные подходы к учебным заведениям, а также открытый обзор на переходах имеют первостепенное значение.

Центр организации дорожного движения обратился к водителям с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, не оставлять автомобили в зонах действия запрещающих знаков и на пешеходных переходах, парковаться только в разрешённых местах. Соблюдение правил — это вклад каждого водителя в безопасность на дорогах города.