Астанада өнегелі отбасылар «Алтын шаңырақ» және «Күміс кереге» номинацияларымен марапатталды
Елімізде жыл сайын қыркүйек айының екінші жексенбісінде Отбасы күні аталып өтеді. Осыған орай Астанада 7-14 қыркүйек күні «Отбасы апталығы» өтіп жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Апталықтың ашылу салтанаты М.Жұмабаев атындағы колледжде өтті. Іс-шара барысында ұзақ жыл тату-тәтті ғұмыр кешіп, өнегелі ұрпақ тәрбиелеген екі отбасы республикалық аналар алқасының «Алтын шаңырақ» және «Күміс кереге» номинацияларымен марапатталды.
«Алтын шаңырақ» марапаты 50 жыл бірге өмір сүріп, елге лайықты азаматтар тәрбиелеген отбасыларға берілсе, «Күміс кереге» 25 жыл отасқан ерлі-зайыптыларға табысталады.
Республикалық аналар алқасы төрағасының орынбасары Баян Ахатайдың айтуынша, марапаттау рәсімінің студенттер алдында өткізілуі ұрпақтар сабақтастығын сақтап, жастарға берік отбасының маңызын түсіндіруді көздейді.
«Отбасы күні елімізде 2013 жылдан бері аталып келеді. Оның негізгі мақсаты – отбасы құндылықтарын сақтау және дәріптеу. Осындай өнегелі отбасыларды жастарға үлгі ету арқылы оларды саналы некеге, жауапты отбасы құруға үндейміз. Апта бойы Астана қаласы әкімдігі жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссиямен бірлесіп бірнеше іс-шара өткізу жоспарланған», – деді Баян Ахатай.
«Отбасы апталығы» аясында елордада тәрбиелік, мәдени, әлеуметтік және қоғамдық бағыттағы бірқатар іс-шара өтеді. Оларға Аналар кеңесінің және комиссияның мүшелері, қоғамдық ұйымдар, білім беру мекемелері, ата-аналар, жастар мен қала тұрғындары қатысады.
Бастаманың негізгі мақсаты – отбасы институтын нығайту, ата-ана жауапкершілігін арттыру, ұрпақтар сабақтастығын сақтау, сондай-ақ қоғамдағы бірлік пен өзара сыйластықты дәріптеу.