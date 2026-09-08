В Астане прошел фестиваль Happy Sun для особенных спортсменов

В Астане во второй раз прошел спортивный фестиваль Happy Sun для детей и молодежи с синдромом Дауна. В этом году на мероприятие зарегистрировались 60 участников, которые соревновались в легкой атлетике, плавании и настольном теннисе, передает официальный сайт столичного акимата.

Стоит отметить, что впервые фестиваль Happy Sun был проведен в прошлом году.

«Первый фестиваль дал нам огромный опыт. В этом году мы применили его на практике. Мы постарались улучшить организацию спортивных соревнований, работу судей, создание условий для участников и общую атмосферу. Честно говоря, участников должно было быть еще больше. Однако для многих семей расходы на проезд в столицу и пребывание здесь в течение нескольких дней вызвали определенные трудности», — рассказала организатор мероприятия Евгения Чеботаревская.

На фестивале, который проводится уже во второй раз, помимо города Астаны, зарегистрировались участники из Алматы, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

«Проводя в стране полноценные соревнования, можно объективно оценить уровень спортсменов и сформировать сильный состав. Это и есть одна из главных целей Happy Sun. Данная система уже успела принести первые результаты. Спортсмены, отобранные после прошлогоднего фестиваля, приняли участие в чемпионате в Стамбуле в составе сборной Казахстана и заняли второе место в общекомандном зачете. 20 казахстанских спортсменов завоевали 48 наград», — отметила Евгения Чеботаревская.

На сегодняшний день программа фестиваля охватывает легкую атлетику, плавание и настольный теннис. Ими занимается большинство детей и молодых людей с синдромом Дауна. В дальнейшем организаторы планируют добавить дзюдо и художественную гимнастику.

«Наша цель — создать систему, при которой ребенок сможет сам прийти в спортивную секцию и заниматься у подготовленного тренера. Каждый ребенок должен иметь возможность проявить свой потенциал», — поделилась планами Евгения Чеботаревская.