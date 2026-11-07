Мясная ярмарка выходного дня «Соғым-FEST» стартовала в Астане

В Астане стартовала традиционная мясная ярмарка «Соғым-FEST». Мероприятие проходит сразу в трех локациях города, где свою продукцию по доступным ценам представляют фермеры из регионов страны, передает официальный сайт столичного акимата.

Ярмарка организована столичным Департаментом торговли и защиты прав потребителей и управлением по инвестициям и развитию предпринимательства.

«Соғым – одна из давних казахских традиций, связанных с подготовкой к зиме. Из поколения в поколение семьи заготавливали мясо, собирались за общим дастарханом и делились угощениями с близкими.

Сегодня «Соғым-FEST» продолжает эту традицию в современном формате, объединяя отечественных фермеров и жителей столицы. Люди могут приобрести мясо по доступным ценам», – рассказал заместитель руководителя столичного Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Максат Жанабаев.

На ярмарке можно приобрести мясо по выгодным ценам. К примеру килограмм говядины продают за 3 300 тенге, конины – от 3 500 тенге, баранины – от 3 700 тенге.

Свою продукцию в столице представили фермеры Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской и области Абай.

«Также приехали фермеры из южных регионов страны. По опыту прошлых лет, в среднем за неделю на ярмарке реализуется от 150 до 200 тонн мяса.

Рассчитываем, что до конца сезона общий объём продаж превысит 1000 тонн», – добавил Максат Жанабаев.

Вся представленная продукция проходит проверку на безопасность в лаборатории.

За соблюдением цен следят сотрудники столичного Департамента торговли и защиты прав потребителей.

Мясо входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, поэтому торговая надбавка на него не должна превышать 15%.

«В наши функции входит контроль за ценообразованием. Такие ярмарки помогают исключить непродуктивных посредников между производителем и покупателем. Наши сотрудники присутствуют на каждой площадке и следят за тем, чтобы цены не превышали установленную торговую надбавку», – пояснил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Астаны Еркебулан Тагашов.

Мясная ярмарка «Соғым-FEST» будет проходить каждые выходные до конца 2026 года с 09:00 до 19:00 на трех площадках столицы:

ТЦ Keruen Joly – шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ Jurt – улица Бейбарыс Султан, 3.

До торговых центров Keruen Joly и «Ет Әлемі» можно доехать на автобусах № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307 и 317. К ТЦ Jurt курсируют автобусы № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67 и 73.