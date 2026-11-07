Антинаркотическую фотовыставку провели в столичном аэропорту

В зале ожидания Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев провели тематическую фотовыставку, призванную привлечь внимание общества к проблеме распространения и употребления наркотических веществ, передает официальный сайт акимата Астаны.

Инициаторами проекта выступили Управление внутренней политики города совместно с Департаментом полиции Астаны, также приняли участие волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» и представители Департамента полиции на транспорте.

Пространство аэропорта ежедневно объединяет тысячи пассажиров и провожающих, что позволяет охватить максимально широкую аудиторию. Экспозиция построена на контрасте и высокой эмоциональной выразительности: в единую визуальную концепцию объединены глубокие снимки известных мировых авторов и суровые хроникальные кадры оперативных задержаний, проведенных столичными полицейскими.

Главная задача фотовыставки - без прикрас и сглаживания углов показать реальные правовые и социальные последствия вовлечения в незаконный оборот запрещенных веществ. Каждая фотография служит напоминанием о строгой ответственности перед законом и о той цене, которую приходится платить за ошибочный выбор.

Особый акцент организаторы сделали на безопасности молодежи, формировании осознанного и ответственного отношения к собственному здоровью, а также на предупреждении попыток втягивания граждан в противоправную деятельность.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Астана - город без наркотиков» и идеологемы «Закон и порядок».

«На сегодняшний день наркопреступность остается одной из самых актуальных угроз: с начала года в столице зарегистрировано свыше 800 наркоправонарушений и возбуждено более 300 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 495 килограммов различных наркотических средств, в том числе 50 килограммов синтетических видов, - рассказала начальник отдела профилактики управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, подполковник Алия Кибаткызы.

Проведенное мероприятие еще раз подчеркивает ключевую идею проекта: подлинная безопасность, закон и порядок в обществе начинаются с личной ответственности каждого человека.

#законипорядок #заңментәртіп