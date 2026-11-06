«Каждый раз будто приезжаю в новый город» – гости из регионов об Астане

Концерт Валерия Меладзе в Астане объединил поклонников из разных регионов Казахстана. Перед выступлением зрители, приехавшие в столицу из других городов, поделились своими впечатлениями.

Гости отметили преображение столицы, её современный облик и возможность посещать концерты любимых исполнителей.

«Второй год приезжаю на концерт. Буквально сегодня говорила таксисту, что я приезжаю сюда каждый год, но каждый раз как будто приезжаю в новый город. Очень все красиво, все современно, мне нравится», – поделилась Ақмарал Такишева из города Атырау.

Для некоторых зрителей поездки на концерты в Астану уже стали традицией.

«Я приехала из города Усть-Каменогорска специально на концерт Меладзе. Я была на его концерте ранее, очень-очень понравилось, это один из моих любимых певцов. И приехала посмотреть на город, похорошел. Я рада, что к нам приезжают звёзды. Я была и на концерте Дженнифер Лопес. Я на все концерты стараюсь приезжать по возможности», – улыбаясь, отметила Замзагуль Акеньева из Усть-Каменогорска.