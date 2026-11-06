«Антивандал»: незаконные граффити удалили с фасадов зданий в Астане

В Астане провели акцию по очистке городских объектов от несанкционированных надписей и рисунков «Антивандал», передает официальный сайт столичного акимата.

Организовали мероприятие молодежный ресурсный центр «Астана жастары» совместно с аппаратом акимата района Сарыарка.

Почетным гостем акции стал казахстанский спортсмен, бывший борец и боец ММА, основатель и главный тренер столичного спортивного клуба Astana MMA Top Team Нурлан Карабалин.

Участники провели работы по удалению незаконных надписей и граффити с фасадов зданий. Основной целью акции стало сохранение эстетического облика столицы, поддержание чистоты и порядка, а также формирование у жителей бережного отношения к городскому имуществу и общественным пространствам.

Проведение подобных мероприятий способствует повышению общественной ответственности, профилактике актов вандализма и привлечению внимания горожан к вопросам благоустройства.

Организаторы подчеркивают, что сохранение чистоты и порядка в городе - общая задача, требующая активного участия каждого жителя.

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