В Астане в детском саду №81 «Әсемгүл» реализуется проект «Әжемнің ертегісі», передает официальный сайт акимата столицы.

Цель мероприятия — внедрение примера и жизненного опыта бабушек в воспитание подрастающего поколения, популяризация через это национальных традиций и обычаев, а также повышение интереса детей к книгам.

Работа «Әжелер мектебі» началась в рамках программы «Біртұтас тәрбие» около трех лет назад. Бабушки ежемесячно приходят в детский сад и читают детям сказки перед тихим часом. Сказки подбираются совместно с воспитателями в соответствии с возрастными особенностями детей и темами в расписании.

«Проект «Әжемнің ертегісі» реализуется в рамках программы «Оқуға құштар».

Главная цель — развитие речи и воображения детей, возможность дать им почувствовать бабушкину заботу и тепло, привить национальные ценности.

Ведь в нашем народе говорят: «Дом, где есть пожилой человек, полон сокровищ». Сам великий Абай рос, слушая сказки и рассказы своей бабушки Зере. Поэтому роль бабушек в воспитании детей особенная. Я считаю, что у бабушек есть чему поучиться как в укреплении института семьи, так и в вопросах воспитания детей, что является отличным примером для молодых мам», — говорит заведующая детским садом Жазира Маматова.

В ходе мероприятия одна из бабушек в белом платке рассказала детям сказку и объяснила заложенный в ней поучительный смысл.

«Я являюсь участницей «Әжелер мектебі» детского сада «Әсемгүл». Активно участвую в мероприятиях садика. Мне 42 года, здесь у меня учится один внук. Вот сегодня пришла рассказать детям сказку. В целом члены «Әжелер мектебі» по очереди раз в месяц приходят в детский сад и читают детям сказки. Сказка — это незаменимый инструмент для развития детского воображения. Дома я тоже стараюсь подбирать для своего внука сказки и рассказы с глубоким воспитательным значением», — рассказала участница «Әжелер мектебі» детского сада «Әсемгүл» Гульнар Кокенова.

Сегодня в детском саду, где воспитываются 302 ребенка, популяризации национальных ценностей уделяется особое внимание. Каждый уголок здания украшен казахскими орнаментами и деталями в национальном стиле.