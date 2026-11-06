Более 186 тысяч человек одновременно читали книгу: необычная акция прошла в Астане

В Астане в честь 185-летия со дня рождения просветителя и педагога Ыбырая Алтынсарина прошло масштабное литературное мероприятие «Бірге оқиық», передает официальный сайт акимата столицы.

Встреча собрала учителей и учащихся образовательных учреждений столицы, а также читателей городских библиотек. Они одновременно читали произведения Ыбырая Алтынсарина «Таза бұлақ», «Бай баласы мен жарлы баласы», «Қыпшақ Сейітқұл».

«В этом году отмечается 185-летие великого просветителя Ыбырая Алтынсарина. Он посвятил всю свою жизнь просвещению, пропагандировал чтение книг и образование. Его призыв «Кел, балалар, оқылық» известен каждому. Он открывал школы и призывал казахских детей и молодежь к чтению. Точно так же и стартовавший в этом году по инициативе Главы государства марафон «Кітап оқу» направлен на возрождение традиций чтения, особенно среди молодежи и школьников. В настоящее время в нем участвует каждый город, район и село нашей страны. Марафон продлится 6 месяцев.

За это время появятся возможности для чтения книг и формирования новых навыков. Мы благодарим каждого участника, кто поддерживает проект и принимает в нем участие. В этом марафоне проигравших не будет. Каждый участник обретет новую полезную привычку. Проведение подобных мероприятий в рамках марафона и встреч, посвященных Ыбыраю Алтынсарину, способствует возрождению традиций чтения. Глава государства призвал нас стать интеллектуальной нацией.

Чтобы войти в число развитых стран, у каждого гражданина должен сформироваться навык чтения книг. Если мы хотим быть в ряду ведущих государств, нам необходимо это развивать», — отметил исполнительный директор общественного фонда «Кітап оқитын ұлт» Аян Сакошев.

Все три произведения Ыбырая Алтынсарина, прочитанные в рамках литературного мероприятия «Бірге оқиық», несут в себе глубокий смысл. В частности, «Таза бұлақ» призывает к человечности и духовной чистоте, «Бай баласы мен жарлы баласы» — к находчивости, а «Қыпшақ Сейітқұл» — к честному труду и коллективной ответственности. Книги, предложенные для марафона «Кітап оқу», также имеют большое воспитательное значение. Например, принявший участие в мероприятии студент столичного строительно-технического колледжа Нурсаулет Толеген рассказал, что в рамках марафона уже прочитал 6 книг. Из книги «Хатико» он вынес для себя то, что человек должен быть уверен в себе и обладать способностью противостоять предательству. В ходе мероприятия также обсуждалась важность чтения и была организована церемония награждения.

Стоит отметить, что литературное мероприятие проходило в прямом эфире, и в нем приняли участие более 180 тысяч человек со всей страны. Из них более 25 тысяч человек присоединились к акции непосредственно в Астане.