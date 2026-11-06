В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений

В 2026 году масштабное озеленение охватило все районы столицы. Деревья, кустарники и цветы высаживали вдоль улиц, в парках и скверах, на территориях общественных пространств и объектов городской инфраструктуры, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня в столице насчитывается более 4 млн зелёных насаждений. Ещё около 14 млн растут на территории «Зелёного пояса». Ежегодно в городе высаживают не менее 1 млн деревьев, кустарников и цветов.

С начала года в Астане высадили более 1 млн зелёных насаждений: весной – порядка 700 тыс., осенью – более 400 тыс. Среди них – ясень, липа, берёза, сосна, гортензия, спирея, шалфей и декоративные злаки.

Зелёный фонд района «Есиль» включает около 240 тыс. деревьев, 600 тыс. кустарников, 65 тыс. квадратных метров цветников, 5 млн квадратных метров газонов и более 117 тыс. погонных метров живой изгороди.

В этом году здесь высадили около 70 тыс. зелёных насаждений. Посадки провели вдоль улиц Керей-Жанибек хандар и Ұлы Дала, проспекта Кабанбай батыра и других магистралей, а также в парке EXPO и сквере КТЖ.

С начала года в районе «Байконыр» высадили 1 138 деревьев и 11 930 кустарников. Общественные пространства также украсили однолетними цветами.

Весной высадили 556 деревьев. Крупные посадки прошли в парке «Ататюрк», где появилось 250 деревьев и 30 кустарников, и в сквере «Амстердам», где высадили 185 деревьев. Кроме того, весной в районе посадили 3 291 декоративно-цветущий кустарник и обустроили цветники.

Осенью высадили ещё 582 дерева. В частности, 230 деревьев появилось на улице Кенесары возле домов № 62–64, 139 – на проспекте Абая между проспектом Республики и улицей Уалиханова, 104 – на улице Пушкина возле домов № 2 и 4, ещё 50 – в парке «Ататюрк». Также осенью высадили 8 609 декоративных кустарников.

Озеленение охватило и другие улицы, скверы и общественные пространства района. Особое внимание уделяют уходу за растениями: 80 яблонь и груш, высаженных в прошлом году в сквере на улице Ж. Ташенева, прижились и в нынешнем сезоне дали первые плоды.

В районе «Сарайшық» насчитывается около 75 тыс. деревьев, 31 тыс. кустарников, 10 тыс. квадратных метров цветников, 2,4 млн квадратных метров газонов и более 21 тыс. погонных метров живой изгороди.

В течение года здесь высадили около 35 тыс. зелёных насаждений. Работы прошли вдоль проспекта Р. Кошкарбаева, на набережной реки Есиль, в аллее по улице А. Болекпаева, вдоль трассы Астана – Караганда, возле Национального музея и на других территориях.

С начала года в районе «Сарыарка» высадили свыше 333 тыс. зелёных насаждений, включая однолетние и многолетние цветы и кустарники, а также более 4,4 тыс. деревьев.

На улице К. Кумисбекова появилось свыше 500 деревьев и более 2,4 тыс. кустарников. Для озеленения использовали, в частности, сосны, вязы и сирень. Работы также провели на улице Кенесары, в парке «Коктал», в сквере возле театра «Наз» и в жилых массивах района. На улице Кенесары предусмотрена локальная система полива.

Зелёный фонд района «Алматы» насчитывает более 99,7 тыс. деревьев, 68,1 тыс. кустарников и 28,2 тыс. погонных метров живой изгороди.

В 2026 году здесь высадили 42 332 зелёных насаждения, включая деревья, декоративно-цветущие кустарники, многолетние цветы и злаки. Параллельно обустраивали газоны и благоустраивали зелёные зоны.

Если в прошлом году основной акцент делали на посадке деревьев, то в нынешнем сезоне больше внимания уделили оформлению общественных пространств с помощью цветов, кустарников, газонов и альпийских горок.

В районе «Нура» в этом году высадили около 5,5 тыс. деревьев, 75 тыс. кустарников и более 9 тыс. многолетних цветов.

Также в рамках реализаций проектов озеленения, строительства и экологических акций высажено более 500 тыс. зеленых насаждений.