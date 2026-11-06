В ближайшие дни в Астане соберутся около 400 спортсменов из более чем 60 стран мира

С 7 по 9 ноября в Астане пройдет XV чемпионат мира по борьбе кураш среди взрослых. Это престижное международное соревнование организуется в Казахстане впервые, передает официальный сайт акимата столицы.

Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоится 7 ноября в 17:00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

В главных стартах примут участие около 400 спортсменов из 67 стран мира, а также тренеры, судьи, специалисты спортивной сферы и представители международных организаций.

По количеству стран-участниц это станет рекордным показателем в истории чемпионатов мира по борьбе кураш. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году на XIII чемпионате мира в индийском городе Пуна. В том турнире приняли участие представители 60 стран.

Основные поединки чемпионата мира пройдут с 7 по 9 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Соревнования будут начинаться каждый день в 10:00.

Спортсмены будут соревноваться в 16 весовых категориях среди мужчин и женщин:

мужчины: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, 120 кг и свыше 120 кг;

женщины: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, 87 кг и свыше 87 кг.

На ковре сильнейших определят лучшие борцы кураш планеты, в том числе чемпионы мира и Азии, а также победители Азиатских игр.

Кураш — один из национальных видов спорта, тесно связанный с историко-культурным наследием народов Центральной Азии. Сегодня этот вид спорта получил широкое международное признание и динамично развивается во многих странах мира.