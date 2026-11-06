«Закон и порядок»: разъяснительную встречу провели для столичных студентов

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» для студентов Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва организовали профилактическую встречу, на которой разъяснили и обсудили правовые вопросы и ключевые положения Послания Президента, передает официальный сайт столичного акимата.

Студентам разъяснили основные нормы действующего законодательства Республики Казахстан, вопросы профилактики правонарушений, соблюдения общественного порядка. Особое внимание уделено административной ответственности за совершение правонарушений.

Также на встрече обсудили вопросы профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков. Студентам разъяснены негативные последствия употребления наркотических средств, ответственность за их хранение, распространение и сбыт, а также важность формирования здорового образа жизни.

Кроме того, студентам разъяснили ключевые положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, основные приоритеты государственной политики, направленные на укрепление законности и правопорядка, развитие цифровизации, повышение правовой культуры и гражданской ответственности молодёжи.

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