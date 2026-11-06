В международном аэропорту Астаны торжественно встретили столичных спортсменов, завоевавших медали на чемпионате мира по традиционной стрельбе из лука в южнокорейском городе Ульсан, передает официальный сайт городского акимата.

Напомним, на первом чемпионате мира по традиционной стрельбе из лука столичные спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. В аэропорту лучников встретили представители спортивной отрасли, тренеры, болельщики, родные и близкие, а также журналисты.

Первый чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука собрал около 700 участников из 38 стран. В условиях серьезной международной конкуренции сборная Казахстана продемонстрировала высокий уровень подготовки, а спортсмены из Астаны внесли весомый вклад в общую копилку наград.

Настоящим триумфатором соревнований стал Канат Касымхан. Он завоевал три золотые медали в командных состязаниях: на дистанциях 30 метров (мишень «Жамбы»), 70 метров (мишень «Пута») и 90 метров.

Еще две награды в командных соревнованиях принес Канат Абылайхан. В его активе серебро на дистанции 70 метров и бронза на дистанции 30 метров.

Успешно выступила и Айкоркем Батихан. В индивидуальном зачете она стала чемпионкой мира на дистанции 30 метров в стрельбе по мишени «Жамбы», а на дистанции 70 метров завоевала серебряную медаль.

Главный тренер национальной сборной Казахстана и старший тренер Астаны по традиционной стрельбе из лука Диас Ахметов подчеркнул историческую значимость соревнований. По его словам, несмотря на то что чемпионат проводился впервые, он объединил представителей 38 государств. Казахстанские лучники сумели показать достойный результат на разных дистанциях, подтвердив высокий уровень мастерства и командной подготовки.

Трехкратный чемпион Канат Касымхан, в свою очередь, отметил, что за золотыми медалями стоит общий труд всей команды. По его словам, успех стал результатом совместной работы пяти спортсменов, взаимной поддержки и сплоченности.

«Для меня это огромная радость и гордость. Благодарю всех, кто так тепло встретил нас в аэропорту. Надеюсь, впереди у нас будет еще много побед», – поделилась впечатлениями Айкоркем Батихан.