Порядок работы автобусной полосы изменится на проспекте Абылай хана в Астане

С 7 ноября в Астане изменится режим работы автобусной полосы на проспекте Абылай хана на участке от улицы А. Пушкина до улицы Манаса, передает официальный сайт акимата столицы.

В частности, будет демонтирован дорожный знак дополнительной информации 7.5.2 «Рабочие дни». В связи с этим автобусная полоса будет действовать во все дни недели, включая выходные и праздничные дни.

При этом её временной режим останется без изменений. Автобусная полоса будет работать с 06:30 до 20:00.

Водителям необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения. За нарушение требований, связанных с автобусной полосой, предусмотрена административная ответственность. По зафиксированным правонарушениям будут налагаться штрафы.