«Читающая нация»: специальные зоны для чтения организовали в одной из школ Астаны

В рамках проекта «Читающая нация» в столичной общеобразовательной школе №117 организованы специальные пространства для чтения, направленные на повышение интереса учащихся и педагогов к книгам, формирование культуры чтения и популяризацию духовных ценностей, передает официальный сайт акимата Астаны.

На втором этаже школы оборудованы книжные уголки «12 месяцев – 12 книг» и «Читающее поколение – будущее страны», предназначенные для учащихся и учителей.

Кроме того, в коворкинг-зонах на втором, третьем и четвёртом этажах созданы комфортные условия для чтения книг в свободной и уютной обстановке.

Организация таких пространств является важным шагом на пути формирования культуры чтения в школе. Созданная благоприятная среда не только способствует повышению интереса учащихся к книгам, но и помогает расширять их кругозор, развивать творческие способности и интеллектуальный потенциал.