Противопожарные рейды проходят в хостелах Астаны

В Астане на постоянной основе осуществляется работа по обеспечению пожарной безопасности в хостелах и предупреждению пожаров в местах временного проживания граждан. Пожарные совместно с правоохранительными органами проводят регулярные рейды, передает официальный сайт столичного акимата.

Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, исправности пожарной сигнализации и систем оповещения, состоянию эвакуационных выходов, наличию огнетушителей и безопасной эксплуатации электрооборудования.

Хостелы с рейдами посещают сотрудники районных акиматов совместно с ДЧС и полицией. Владельцам и персоналу разъясняют требования пожарной безопасности и порядок действий при пожаре, напоминая, что несоблюдение правил может привести к материальному ущербу и гибели людей.

При выявлении нарушений принимаются предусмотренные законодательством меры, а также проводится работа по контролю за их устранением.

Главная задача – своевременно предупреждать возможные угрозы и обеспечить безопасные условия проживания для жителей и гостей столицы.