Столичный триатлонист завоевал бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр

Спортсмен из Астаны Рамазан Айнегов завоевал бронзовую медаль IV летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в столице Сенегала Дакаре, передает официальный сайт столичного акимата.

В соревнованиях по триатлону столичный спортсмен продемонстрировал высокий результат, преодолев дистанцию за 53 минуты 27 секунд. Рамазан разделил третье место с представителем Японии Дайки Нисидзаки. Оба спортсмена финишировали одновременно, уступив победителю всего 14 секунд.

Победителем соревнований стал португалец Артур Гашпар с результатом 53 минуты 13 секунд. Серебряную медаль завоевал представитель Люксембурга Эмиль Ванолст (53:23).

Таким образом, бронзовая награда Рамазана Айнегова стала второй медалью сборной Казахстана на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Ранее золотую медаль завоевала дзюдоистка Фатима Супыгалиева, одержавшая победу в весовой категории до 52 кг.