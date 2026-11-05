В столице продолжается строительство проспекта Тауелсиздик (Аль-Фараби) на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Хусейн бен Талал, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 5 по 30 ноября текущего года будет полностью перекрыто движение на пересечении улицы Хусейн бен Талал и проспекта Аль-Фараби.

На данном участке будут выполняться работы по проекту, включая устройство дорожной одежды.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.