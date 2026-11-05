Около 5 700 медалей завоевали столичные спортсмены с начала года

Спортсмены Астаны демонстрируют высокие результаты на республиканской и международной аренах, укрепляя позиции мегаполиса в различных видах спорта.

По итогам девяти месяцев 2026 года столичные спортсмены приняли участие в 1 472 соревнованиях, завоевав 5 696 медалей, в том числе 2 149 золотых, 1 803 серебряные и 1 744 бронзовые, передает официальный сайт городского акимата.

Наиболее значимые достижения отмечены в боксе, спортивной борьбе, водном поло, фехтовании, стендовой и пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, гимнастике, велоспорте, триатлоне, самбо, таеквондо, шахматах, шорт-треке и других видах спорта.

Особое место занимают результаты выступлений на чемпионатах Азии и мира. В течение 2026 года столичные спортсмены приняли участие в 15 чемпионатах Азии по 12 видам спорта, завоевав 23 медали: 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

На 12 чемпионатах мира по 11 видам спорта представители Астаны завоевали ещё 23 награды, из которых 10 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Значительные достижения продемонстрировали и представители параспорта. Спортсмены сборной Астаны приняли участие в 9 чемпионатах Азии по 9 видам спорта, завоевав 32 медали: 16 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые.

Кроме того, на 6 чемпионатах мира по 6 видам спорта столичные параспортсмены завоевали 14 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 6 бронзовых.

В ноябре 2026 года столичные параспортсмены планируют принять участие ещё в трёх чемпионатах мира – по пара настольному теннису, армрестлингу и пауэрлифтингу.