Столичные параспортсмены стали чемпионами мира по армрестлингу

В индийском городе Нью-Дели прошел чемпионат мира по пара армрестлингу. В масштабном соревновании приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира. Спортсмены из Астаны, защищавшие честь страны на мировом первенстве, продемонстрировали высокие результаты, завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, передает официальный сайт акимата столицы.

В частности, Бекзат Буркитов стал чемпионом мира в борьбе на левой руке и завоевал серебряную медаль в борьбе на правой руке. Есенгельды Макенай выиграл золотую медаль в борьбе на правой руке, также завоевав титул чемпиона мира.

Кроме того, Никита Ермаков удостоился серебряной награды в борьбе на левой руке, а Арыслан Абдеханов взял два серебра — в борьбе как на левой, так и на правой руке. Нурлан Балтабай стал бронзовым призером в борьбе на правой руке.

Таким образом, столичные спортсмены завоевали в общей сложности 7 медалей на чемпионате мира, еще раз доказав свое высокое мастерство на международной арене.