«DosbolLIKE»: в столичной школе прошел тренинг на тему «Нет буллингу»

В Астане в школе-гимназии №75 в рамках программы «DosbolLIKE» прошел тренинг на тему «Нет буллингу». Участие в нем приняли учащиеся 8–11 классов, которые обсудили вопросы профилактики школьной буллинга и формирования безопасной среды, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия школьникам разъяснили основные признаки буллинга и кибербуллинга, их последствия, а также алгоритм действий в подобных ситуациях. Кроме того, была отмечена важность оказания психологической, социальной и педагогической поддержки пострадавшим детям.

Директор школы Замзагуль Кулмаганбетова подчеркнула, что работа по профилактике буллинга проводится на регулярной основе через классные часы и превентивные встречи.

«Мы вовлекаем детей в различные спортивные и музыкальные кружки, создавая условия для развития их способностей.

Это один из методов поддержки ребенка, который помогает корректировать его поведение. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с родителями. В нашей школе работают совет отцов, организация матерей и клуб «Бұрымды қыз», — рассказала директор школы.

Педагог-психолог школы Талжібек Сатымбекова отметила, что внимание к психологическому состоянию детей способствует повышению их мотивации к учебе и активности. По ее словам, для того чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и ощущал поддержку, учителям и психологам в школе, а родителям дома необходимо выстраивать теплые взаимоотношения.