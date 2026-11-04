Жителям столицы напомнили о правилах эксплуатации датчиков газа и дымовых извещателей

В отопительный сезон спасатели напоминают жителям Астаны о важности установки и правильной эксплуатации датчиков угарного и природного газа, а также дымовых извещателей.

Эти устройства помогают своевременно обнаружить утечку газа, опасную концентрацию угарного газа и появление дыма при пожаре, передает официальный сайт столичного акимата.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять работоспособность приборов, следить за состоянием батареек и своевременно их заменять. Также важно соблюдать правила пожарной и газовой безопасности, следить за исправностью вентиляции и газового оборудования.

При срабатывании датчика газа необходимо покинуть помещение, не включать электроприборы и не пользоваться открытым огнём. О происшествии следует сообщить по номеру 104 или 112 из безопасного места.

При обнаружении пожара необходимо эвакуироваться и позвонить по номерам 101 или 112.

Спасатели напоминают: исправные датчики и дымовые извещатели - важная мера защиты жизни и здоровья людей.