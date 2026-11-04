В Астане школьные учителя своими руками создали уникальные архитектурные работы

В Астане в школе-гимназии №97 в рамках декады английского и французского языков были созданы уникальные архитектурные произведения, которые придали учебному заведению особый облик, передает официальный сайт акимата столицы.

В частности, из бумаги были изготовлены объемные макеты одного из главных символов Франции — Эйфелевой башни, а также красивого замка, олицетворяющего мир сказок.

Эти творения стали результатом творческого поиска и кропотливого труда учителей художественного труда Серика Рахымжанова и Акжана Тасанова. Уникальная работа, выполненная руками педагогов, украсила внутреннее пространство школы и придала учебному заведению особый шарм.