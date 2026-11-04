Более 7 тысяч детей и 51 вид спорта: в Астане функционирует 10 спортивных школ

Одним из приоритетов спортивной политики столицы является подготовка резерва спортсменов и развитие детско-юношеского спорта. В Астане функционируют 10 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются более 7 тысяч детей и подростков, передает официальный сайт городского акимата.

Всего в детско-юношеских спортивных школах культивируется 51 вид спорта, из них 39 — олимпийские.

Их воспитанники могут заниматься гимнастикой, футболом, единоборствами, водными дисциплинами, зимними и летними, национальными и другими видами спорта.

Основной набор детей в спортивные школы проводится в августе и сентябре. При зачислении учитываются возраст ребёнка, его физические данные, способности и требования конкретного вида спорта.

Информация о сроках набора, возрастных категориях и условиях отбора публикуется на официальных информационных ресурсах Управления физической культуры и спорта Астаны и страницах спортивных школ.

Развитие детско-юношеского спорта позволяет формировать устойчивую систему подготовки спортсменов, начиная с первых тренировок и заканчивая участием в республиканских и международных соревнованиях.