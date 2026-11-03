В связи с началом отопительного сезона Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны провел профилактическое мероприятие, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия жителям разъяснили требования пожарной безопасности, а в жилых домах установили датчики угарного газа. Также профильные специалисты провели очистку дымоходов.

«В настоящее время в микрорайоне Уркер района Нура совместно с представителями районного акимата проведен профилактический обход в связи с отопительным сезоном. С начала года в этом районе установлено более 100 датчиков углекислого (угарного) газа и дыма. Призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности», — рассказал инженер Управления по чрезвычайным ситуациям района Нура Нурмаханбет Диас.