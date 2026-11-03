Более тысячи тонн продукции представят на мясной ярмарке «Соғым-FEST» в Астане

В Астане 7-8 ноября стартует масштабная мясная ярмарка «Соғым-FEST» с участием фермерских хозяйств Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Павлодарской и других областей Казахстана, передает официальный сайт столичного акимата.

Соғым – одна из давних казахских традиций, связанная с подготовкой к зиме. Из поколения в поколение семьи заготавливали мясо, собирались за общим дастарханом и делились угощениями с близкими. Сегодня «Соғым-FEST» продолжает эту традицию в современном формате, объединяя отечественных фермеров и жителей столицы.

Для горожан это возможность приобрести свежую мясную продукцию непосредственно от производителей, подготовиться к зимнему сезону и поддержать отечественных сельхозтоваропроизводителей.

В рамках ярмарки планируется реализовать более 1 000 тонн мясной продукции.

Проходить она будет каждые выходные с 09:00 до 19:00 на трёх площадках города:

ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ «Jurt» – улица Бейбарыс Султан, 3.

До площадок проведения ярмарок можно добраться на общественном транспорте.

До ТЦ «Keruen Joly» и ТЦ «Ет Әлемі» следуют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307 и 317.

До ТЦ «Jurt» можно доехать на автобусах № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67 и 73.