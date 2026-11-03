Столичный фехтовальщик стал серебряным призером чемпионата Азии

В городе Манама, Бахрейн прошел чемпионат Азии по фехтованию среди спортсменов до 23 лет. Столичный спортсмен, защищавший честь страны, завоевал серебряную медаль первенства, передает официальный сайт акимата Астаны.

В континентальном первенстве приняли участие более 350 спортсменов из 25 государств, которые определили сильнейших между собой.

На престижных соревнованиях спортсмен из Астаны Мансур Естеу выступил в составе национальной сборной Казахстана и завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах среди мужчин.

Вместе со столичным фехтовальщиком Мансуром Естеу в составе сборной Казахстана выступили алматинские спортсмены Галым Нурымов, Тимофей Семенов и Евгений Токанов.

На пути к финалу казахстанские рапиристы с одинаковым счетом 45:43 победили сборные Китайского Тайбэя и Катара, завоевав путевку в решающий поединок за золотые медали.

В финальной схватке наши соотечественники встретились со сборной Гонконга и уступили со счетом 31:45.

Таким образом, сборная Казахстана стала серебряным призером чемпионата Азии U23 в рапире среди мужчин, достигнув исторического результата.