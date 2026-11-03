Более 800 спортобъектов: как в Астане развивают спортивную инфраструктуру

Развитие спортивной инфраструктуры остаётся одним из приоритетных направлений работы по обеспечению доступности массового и профессионального спорта в столице.

На сегодня в Астане функционируют более 800 спортивных сооружений, в том числе 36 крупных спортивных комплексов, передает официальный сайт городского акимата.

Инфраструктура охватывает все районы города, в том числе отдалённые жилые массивы, и включает физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, стадионы, бассейны, дворовые и открытые тренажёрные площадки.

Наряду с государственными объектами активно развивается спортивная инфраструктура за счёт частных инвестиций. В последние годы в столице введены в эксплуатацию современные комплексы Alpha Gym, спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова, Ozen Fitness и Sana Sport.

Отдельное внимание уделяется развитию инклюзивного спорта. В 2025 году в Астане открыт Центр инклюзивного спорта, обеспечивающий условия для занятий физической культурой и спортом людей с инвалидностью.

В феврале 2026 года в Центральном парке столицы открылась новая лыжная база, предназначенная для подготовки спортсменов, в том числе детей и подростков. Объект способен одновременно принимать до 300 человек и оснащён помещениями для подготовки и хранения лыжного инвентаря, а также современным тренажёрным залом.

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов стало строительство нового футбольного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова на месте прежнего сооружения, демонтированного в связи с аварийным состоянием. Стадион вместимостью 3 600 зрителей построен за счёт средств Специального государственного фонда и соответствует требованиям второй категории УЕФА.

Объект предназначен для круглогодичных тренировок и проведения соревнований городского и республиканского уровней.

Кроме того, продолжается реконструкция Дворца спорта «Казахстан», завершение которой запланировано на 2027 год.

Развитие массового и детско-юношеского спорта, поддержка спортсменов высокого уровня, проведение международных соревнований и модернизация инфраструктуры формируют основу спортивной политики Астаны. Приоритетом остаётся создание доступных условий для занятий физической культурой, подготовка спортивного резерва и дальнейшее развитие столицы как одного из ведущих спортивных центров Казахстана.