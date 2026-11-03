Повышение правовой грамотности населения обсудили за круглым столом в Астане

В Астане провели круглый стол, посвященный повышению правовой грамотности населения, передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие было организовано Управлением внутренней политики Астаны в конференц-зале легкоатлетического спортивного комплекса «Qazaqstan».

В обсуждении приняли участие общественные и политические деятели, эксперты, представители неправительственного сектора, учащиеся городских вузов и колледжей.

Организаторы отметили, что круглый стол ознаменовал открытие обучающей программы, направленной на повышение правовой грамотности, дающей возможность не только иметь представление о законах и правах, но и применять их на практике.

В рамках встречи состоялось обсуждение Послания президента народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», приоритетов правового развития, рассмотрены конституционные основы защиты прав и свобод граждан, роль гражданского общества в формировании правового сознания, актуальные вопросы правовой грамотности населения, развития и укрепления принципа «Закон и порядок».

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