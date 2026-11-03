Выявлено около 70 фактов порчи имущества: борьбу с вандализмом усилили в Астане

В столице на системной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов повреждения чужого имущества и вандализма. Основной акцент сделан на профилактику правонарушений и формирование бережного отношения к объектам городской инфраструктуры, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на Департамент полиции города.

В городе установлены камеры видеонаблюдения, ведётся мониторинг общественных пространств. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с жителями, в том числе через громкоговорящую связь и дроны, призывая соблюдать порядок и беречь общее имущество.

С начала года в столице зарегистрировано порядка 70 фактов порчи имущества. Чаще всего повреждению подвержены остановочные павильоны, скамейки, урны и рекламные конструкции. Нередки случаи повреждения камер в подъездах жилых домов, а также лифтового оборудования.

Полиция предупреждает: за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством – с возмещением причинённого ущерба, наложением штрафов, а также административным арестом.

Департамент полиции призывает граждан не оставаться равнодушными. В случае выявления фактов вандализма необходимо незамедлительно сообщать на пульт «102». Особое внимание следует уделять воспитанию подрастающего поколения, формированию уважительного отношения к окружающей среде и общему имуществу.

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