В Астане разъяснили ключевые инициативы Послания Президента: что важно знать жителям

В Астане состоялась серия встреч по разъяснению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Представители государственных органов, Курултая и общественности обсудили с горожанами социальную поддержку, развитие экономики, цифровизацию и инфраструктурные проекты.

Объезды охватили десять площадок столицы. С представителями бизнеса встретились в Палате предпринимателей «Атамекен», со студентами - в Назарбаев Университете, с государственными служащими - в акимате района «Есиль». Социальные вопросы обсудили в центре обслуживания «Жансая», школе-лицее № 70, Центре трудовой мобильности и городской поликлинике №6. Еще три встречи состоялись в Astana Hub, аппарате акима района «Нұра» и Национальном музее Республики Казахстан. Такой формат позволил обсудить положения Послания с представителями разных сфер деятельности.

В обсуждении экономических и общественных инициатив участвовали депутат Курултая, профессор Дихан Камзабекулы, член Қазақстан Халық Кеңесі Табигат Зейнулкабден, писательница и драматург Роза Муканова и первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Участникам разъяснили два центральных направления Послания - «Народная стройка» и народную цифровую экономику. Первое предусматривает модернизацию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, второе - использование технологий для развития предпринимательства и повышения доходов граждан.

Табигат Зейнулкабден подчеркнул, что реализация президентских поручений требует более качественных управленческих решений и ответственности за их исполнение. Во время встреч также обсуждали инвестиции, условия для бизнеса и сокращение различий между городскими и сельскими территориями. Роза Муканова обратила внимание на вопросы общественной этики, культуры чтения и качества строящихся социальных объектов. По ее словам, контроль за реализацией инфраструктурных проектов должен помогать устранять прежние недостатки. На вопросы предпринимателей и студентов, касающиеся экономики, отвечал Азамат Амрин.

«Молодежь прекрасно понимает ответственность сегодняшнего этапа. Они осознают важность ключевых направлений, озвученных в Послании. Молодые люди знают, что завтра сами будут участвовать и вовлекаться в эти дела. В частности, было отмечено, что во всех вопросах, касающихся народного строительства, экосистемы, науки, образования, технологий и межрегиональных связей, опора будет делаться на квалификацию и опыт молодого поколения. Безусловно, это крайне важный вопрос, политическая реформа, впереди еще немало задач. В связи с принятием Гражданского кодекса и изменениями в налоговой сфере молодежь высказала свои предложения. Со своей стороны мы постарались ознакомить их с курсом государства, законодательной власти и работой комиссий», — подчеркнул Дихан Қамзабекұлы.

Отдельный маршрут был посвящен социальной политике. На встречах председатель Комитета по финансам и бюджету Курултая Ольга Перепечина подчеркнула важность адресной помощи: поддержка должна доходить прежде всего до людей, действительно оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она также затронула предстоящее повышение минимальной заработной платы, необходимость сдерживания инфляции и доступность государственных услуг для пожилых людей и граждан, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами.

По словам Ольги Перепечиной, до конца 2029 года на программу «Народная стройка» предусматривается направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда. При выборе объектов необходимо учитывать демографическую ситуацию, реальные потребности регионов и будущую востребованность школ, больниц, реабилитационных центров и другой социальной инфраструктуры. Отдельное внимание она уделила защите персональных данных и цифровой грамотности.

Руководитель столичного Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Асқар Әбілдаұлы рассказал о совершенствовании оценки благосостояния семей. Предполагается учитывать 59 показателей по шести направлениям, включая доходы, занятость, имущество и долговую нагрузку. Это позволит точнее определять степень нуждаемости и назначать адресную помощь. При изменении положения семьи система должна обеспечивать пересмотр категории и возобновление положенных выплат. Председатель республиканского Совета матерей Нәзипа Шанай подчеркнула роль семьи, личной ответственности и уважения к закону.

На встрече с IT-сообществом в Astana Hub депутат Курултая, председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев отметил, что цифровые решения необходимы практически во всех направлениях Послания. По его словам, экспорт IT-услуг Казахстана за пять лет вырос примерно с 30-33 млн до 1 млрд долларов. Дальнейшая задача - помогать отечественным компаниям выходить на зарубежные рынки, а жителям регионов - находить работу и покупателей через цифровые платформы.

Ахмедиев также рассказал о применении цифровых двойников при планировании строительства. Такие модели позволяют заранее определять потребность в новых объектах и оценивать нагрузку на инженерные сети. Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, в свою очередь, отметил, что искусственный интеллект снижает порог входа в IT-предпринимательство. Для развития цифровой экономики, по его мнению, необходимы оптоволоконные сети, центры обработки данных и образовательные программы. Особое значение он придал платформам, которые свяжут сельхозпроизводителей, покупателей и логистические компании.

Вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс остановился на обеспечении новых проектов электроэнергией. Он сообщил, что энергетический баланс предусматривает ввод 13,3 ГВт мощностей до 2029 года при установленной мощности энергосистемы около 27 ГВт. Долгосрочный баланс страны предстоит актуализировать до 2035 года с учетом роста промышленности и центров обработки данных. Среди цифровых инициатив министерства - разработка типовой архитектуры цифровых двойников энергетических и нефтегазовых объектов, которую планируется утвердить до конца 2026 года.

Участники встреч отметили взаимосвязь обозначенных в Послании задач: инфраструктурное строительство требует надежной энергетики и современных технологий. Главным результатом реализации инициатив должны стать новые возможности для занятости и предпринимательства, качественные общественные услуги и повышение благосостояния населения.