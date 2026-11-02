«Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс»: в Астане прошла встреча со школьниками

В рамках реализации единой воспитательной программы «Адал азамат» в столичной средней общеобразовательной школе №20 имени Шакена Айманова состоялась встреча со школьниками на тему «Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс», передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие направлено на формирование у учащихся экологической культуры и ответственного отношения к чистоте окружающей среды.

«В ходе встречи мы рассказали о повседневной работе сотрудников ТОО «Астана Тазалык». Речь шла об обязанностях и особенностях труда людей, которые обеспечивают санитарную чистоту города.

Ученики получили информацию о культуре соблюдения чистоты, защите окружающей среды и вкладе каждого гражданина в чистоту города», – отметил директор ТОО «Астана Тазалык» Альберт Есалиев.

На встрече с тружениками школьники смогли задать интересующие их вопросы.

Работники предприятия, подчеркнув, что к чистоте города нельзя относиться равнодушно, провели с учащимися открытый диалог.

«Сегодняшнее мероприятие организовано в целях реализации межведомственного плана действий и направлено на воспитание уважения к труду работников общественных служб. Школьники проявили активность во время встречи и задавали вопросы гостям.

Кроме того, были подняты такие важные вопросы, как поддержание чистоты в городе, охрана окружающей среды, правильная сортировка бытовых отходов и культура соблюдения чистоты. При организации этого мероприятия мы уделили особое внимание тому, что чистота — это главный порядок», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №20 имени Ш. Айманова Айгуль Дуйсенова.