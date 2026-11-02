В Астане прошла серия встреч по разъяснению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Представители государственных органов и технологической отрасли обсудили переход к народной цифровой экономике, развитие искусственного интеллекта, масштабное инфраструктурное строительство и энергетическую безопасность страны, передает официальный сайт акимата.

Встречи организованы для обсуждения основных положений Послания с представителями различных профессиональных сообществ и трудовых коллективов столицы.

Участникам разъясняют не только обозначенные Главой государства приоритеты, но и возможности их практической реализации в отдельных отраслях экономики. Особое внимание уделяется тому, как новые государственные инициативы могут повлиять на развитие предпринимательства, создание рабочих мест и повышение доходов населения.

В обсуждениях приняли участие депутат Курултая РК, председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин и вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс. В рамках объезда были предусмотрены встречи на нескольких площадках столицы.

Объезд охватил три площадки столицы. Первой точкой объезда стал Astana Hub, где спикеры встретились с представителями IT-сообщества. Затем обсуждение Послания Президента прошло в аппарате акима района «Нұра» с жителями района. Третья встреча состоялась в Национальном музее Республики Казахстан.

На встрече в Astana Hub, где участники встретились с представителями IT-сообщества, технологических компаний и стартапов. Выбор площадки связан с особым вниманием, уделенным цифровизации в Послании Президента.

Современные технологии рассматриваются не только как самостоятельная отрасль экономики, но и как инструмент развития строительства, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и социальной сферы.

Дархан Ахмедиев отметил, что одной из главных целей встречи стало обсуждение новых возможностей для отечественных IT-компаний. По его словам, практически каждое направление, обозначенное Президентом, предполагает внедрение цифровых решений, что формирует дополнительный спрос на разработки казахстанских специалистов.

«Сегодня мы провели встречу с IT-сообществом в рамках разъяснения Послания Главы государства. Отрадно, что первая встреча прошла именно с IT-сообществом, потому что вы видите, что в Послании цифровизация присутствовала практически во всех отраслях. О чем бы Президент ни говорил, везде есть элементы цифровизации», - отметил Дархан Ахмедиев.

Одним из ключевых направлений Послания стал переход к народной цифровой экономике. В отличие от предыдущего этапа цифровизации, ориентированного преимущественно на развитие электронного правительства, новая модель предполагает более широкое использование технологий для создания экономических возможностей. Речь идет о цифровом предпринимательстве, удаленной занятости, онлайн-торговле и повышении производительности труда.

Как пояснил депутат, современные инструменты позволяют жителям регионов находить работу, продавать продукцию через маркетплейсы и предоставлять услуги заказчикам за пределами Казахстана. Такие возможности особенно важны для сельских населенных пунктов, где расстояния нередко ограничивают доступ к крупным рынкам труда и сбыта.

По словам Дархана Ахмедиева, эффект от развития цифровой отрасли уже отражается на экспортных показателях. Он привел данные, согласно которым за последние пять лет экспорт IT-услуг Казахстана вырос примерно с 30-33 млн до 1 млрд долларов. При этом дальнейшее развитие отрасли должно быть связано не только с расширением внутреннего рынка, но и с выходом отечественных продуктов за рубеж.

«Цифровые инструменты позволяют продавать натуральные продукты за рубеж или оказывать дизайнерские, маркетинговые, аналитические услуги.

Большинство компаний сегодня работают удаленно. Задача государства - помочь во всей цепочке: обучить, показать возможности и сопроводить вплоть до экспорта и первых контрактов. Дальше человек сможет самостоятельно работать в цифровой среде и повышать свою доходность», - подчеркнул депутат.

Отдельное внимание уделили программе «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»), предусматривающей масштабное обновление социальной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Согласно обозначенным в Послании планам, до конца 2029 года на ее реализацию предполагается направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда.

Средства планируется использовать для строительства и модернизации объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры и инженерных сетей.

Дархан Ахмедиев подчеркнул, что столь масштабные проекты создают дополнительные возможности для отечественной IT-индустрии.

Цифровые технологии необходимы уже на этапе определения потребности регионов в строительстве конкретных объектов. Они позволяют учитывать численность населения, прогнозировать нагрузку на инженерные коммуникации и оценивать эффективность будущих инфраструктурных проектов.

В качестве примера депутат привел создание цифровых двойников городов. Такие модели помогают местным исполнительным органам анализировать существующую инфраструктуру и заранее оценивать последствия строительства. Например, при планировании больницы можно определить не только подходящее место для ее размещения, но и влияние нового учреждения на транспортную доступность района и нагрузку на инженерные сети.

По мнению Дархана Ахмедиева, для отечественных разработчиков это возможность создавать востребованные продукты, получать опыт реализации крупных проектов и впоследствии выходить на международные рынки. Он также сообщил о готовности профильного комитета Курултая рассматривать предложения технологических компаний и стартапов, в том числе по вопросам законодательного регулирования.

Тему расширения возможностей цифрового предпринимательства продолжил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. В своем выступлении он остановился на изменениях в сфере искусственного интеллекта и их влиянии на создание технологических продуктов.

По его мнению, распространение ИИ-инструментов существенно снизило порог входа в индустрию и открыло возможности для людей без профессионального опыта программирования.

Мусин привел пример собственного опыта использования современных ИИ-агентов. Если раньше создание приложения требовало серьезной технической подготовки, то сегодня часть задач можно выполнять с помощью инструментов, способных самостоятельно генерировать программный код. При этом доступность технологий одновременно усиливает конкуренцию, поэтому предпринимателям необходимо постоянно совершенствовать свои знания.

«Сегодня есть агенты, которым если правильно объясняешь свою задачу, то они за тебя способны сформировать и создать твое приложение или твой продукт, который ты хочешь создать. Это точно, это я на себе проверял», - рассказал Багдат Мусин.

Он подчеркнул, что цифровое предпринимательство не должно ограничиваться созданием крупных технологических компаний. Экономическую ценность формируют и небольшие проекты, позволяющие человеку самостоятельно зарабатывать или обеспечивать работой других людей. Для появления таких предпринимателей Казахстану необходимо развивать оптоволоконные сети, мобильную связь, центры обработки данных, а также программы обучения и переподготовки специалистов.

Еще одной важной темой выступления стала цифровизация сельского хозяйства. Мусин обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются фермеры и небольшие производители при реализации собственной продукции. Даже при наличии качественного товара недостаточно развитая логистика и участие посредников могут ограничивать возможности предпринимателей и снижать их доходы.

По его мнению, решить часть этих проблем способны цифровые платформы, объединяющие сельхозпроизводителей, банки, покупателей и логистические компании. Такие решения позволят упростить поиск рынков сбыта, организацию перевозок и финансовые операции. При этом фермер сможет сосредоточиться непосредственно на производстве, используя цифровые инструменты для дальнейшей реализации продукции.

Мусин подчеркнул, что работа подобных платформ невозможна без соответствующей инфраструктуры. Помимо программного обеспечения, необходимы качественная связь, транспортные маршруты и логистические мощности. Поэтому развитие цифровой экономики должно идти параллельно с модернизацией инфраструктуры, особенно в сельской местности.

Отдельно председатель правления «Казахтелекома» остановился на необходимости создания собственных казахстанских цифровых платформ. Сегодня значительная часть популярных сервисов принадлежит зарубежным компаниям, тогда как развитие отечественных решений позволит создавать дополнительные возможности для занятости и предпринимательства внутри страны.

Большое значение цифровые технологии имеют и для социальной сферы. В качестве примера Мусин привел телемедицину, благодаря которой жители отдаленных населенных пунктов смогут получать консультации врачей и отдельные медицинские услуги без постоянных поездок в крупные города.

Аналогичный подход, по его мнению, необходим в образовании, где строительство новых учреждений должно сопровождаться развитием цифровых платформ и современного учебного контента.

При этом результат преобразований должен измеряться не только количеством построенных объектов или внедренных технологий. Гораздо важнее, чтобы граждане почувствовали практический эффект цифровизации через повышение доходов, расширение возможностей для работы и улучшение качества жизни.

Еще одним важным направлением обсуждения стала энергетическая безопасность. Вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс отметил, что реализация инфраструктурных и цифровых инициатив Президента невозможна без устойчивого развития энергетического комплекса. Новые производства, промышленные предприятия, центры обработки данных и вычислительные мощности будут увеличивать потребление электроэнергии, поэтому отрасль должна готовиться к растущему спросу заранее.

По словам вице-министра, Глава государства поручил актуализировать долгосрочный энергетический баланс Казахстана до 2035 года. Документ должен учитывать не только существующие потребности экономики, но и перспективные проекты, включая развитие искусственного интеллекта, телекоммуникационной инфраструктуры и строительства.

Вице-министр подчеркнул, что энергетическая инфраструктура не может создаваться в короткие сроки. Строительство электростанций требует значительных инвестиций, сложных инженерных решений и нескольких лет работы. Поэтому развитие энергетики должно опережать рост потребления, особенно с учетом появления новых энергоемких направлений цифровой экономики.

В качестве примера взаимодействия энергетической и IT-отраслей спикер привел проект «Долина ЦОДов», реализуемый на базе экибастузского энергетического комплекса. Размещение центров обработки данных вблизи энергетической инфраструктуры позволяет увязывать создание генерирующих мощностей с развитием технологических объектов.

Отдельно Бакытжан Ильяс остановился на развитии современной угольной генерации, которой Президент также уделил внимание в Послании. По его мнению, использование отечественных энергетических ресурсов для обеспечения вычислительной инфраструктуры открывает возможности для создания дополнительной стоимости.

Речь идет о предоставлении цифровых услуг, в том числе международным компаниям, использующим вычислительные мощности на территории Казахстана.

Третьим направлением выступления вице-министра стала цифровизация самой энергетической отрасли. Он сообщил, что в 2026 году Министерство энергетики приступило к разработке типовой IT-архитектуры для создания цифровых двойников энергетических и нефтегазовых объектов. До конца года планируется утвердить соответствующие референсные архитектуры, которые в дальнейшем можно будет масштабировать на предприятия отрасли.

Такие решения позволяют формировать цифровые модели производственных объектов, анализировать различные сценарии их работы и оценивать последствия технологических изменений. Для предприятий это возможность эффективнее использовать оборудование, оптимизировать производственные процессы и сокращать расход топлива.

Для государства цифровизация откроет дополнительные инструменты удаленного мониторинга работы энергетической инфраструктуры.

Бакытжан Ильяс также отметил, что за последние два-три года отечественные разработчики начали активнее создавать собственные SCADA-системы и решения для автоматизации технологических процессов. Вместе с тем энергетика и нефтегазовая промышленность предъявляют высокие требования к надежности и соответствию международным стандартам. Вице-министр выразил готовность к дальнейшему взаимодействию с казахстанскими IT-компаниями и профессиональными ассоциациями для развития таких решений.

После обсуждения с IT-сообществом мероприятия по разъяснению Послания продолжились на других площадках столицы. Формат встреч предусматривает непосредственное взаимодействие спикеров с представителями профессиональных коллективов, обсуждение обозначенных Президентом задач и их значения для конкретных отраслей.

Участники подчеркнули взаимосвязь основных направлений Послания: инфраструктурное строительство требует применения современных технологий, цифровая экономика нуждается в надежном энергоснабжении, а развитие отечественных платформ создает новые возможности для бизнеса и занятости. Практическим результатом реализации этих инициатив должны стать новые рабочие места, современные инфраструктурные объекты и повышение качества жизни населения во всех регионах Казахстана.