Первое Послание после вступления в силу новой Конституции в этом году получило название «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период», оно определило практические приоритеты дальнейшего развития страны. Главная идея Послания – направить экономические, финансовые и технологические возможности страны на повышение благосостояния граждан. В целях разъяснения этой идеи среди различных организаций группа представителей общественности провела встречи в нескольких учреждениях Астаны, передает официальный сайт акимата столицы.

В состав рабочей группы, проанализировавшей темы экономики, предпринимательства и инвестиций, а также развития добродетельных качеств, затронутые в важном документе, вошли депутат Курултая, доктор филологических наук, профессор Дихан Қамзабекұлы, член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель Комитета по региональному развитию и местному самоуправлению данного совета Табиғат Зейнұлқабден, член Қазақстан Халық Кеңесі, писатель, драматург Роза Муканова и первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Представители группы встретились с предпринимателями в Палате предпринимателей «Атамекен», со студентами в Назарбаев Университете и с государственными служащими в акимате района Есиль, глубоко и всесторонне разъяснив ключевые моменты Послания. Также они ответили на вопросы участников. Спикеры подчеркнули, что Президент определил конкретные задачи, финансовые ресурсы и сроки, и заявили о необходимости укрепления слаженной работы Правительства, Курултая, центральных и местных исполнительных органов для их реализации.

«В Послании рассмотрены два главных направления, важных для развития нашей страны: «Народное строительство» и народная цифровая экономика.

Первое предусматривает модернизацию социальной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Второе призвано превратить современные технологии в инструмент развития предпринимательства, повышения производительности труда и расширения возможностей для заработка. В связи с этим участниками сегодняшних встреч были заданы актуальные вопросы.

Новый этап развития требует повышения качества государственных решений и ответственности за их исполнение. Это наша общая ответственность», — сказал Т. Зейнулкабден.

Спикеры еще раз подчеркнули, что, как отметил Глава государства, Казахстан находится на новом историческом этапе. В связи с этим значение Года общенародного строительства заключается в устранении разрыва между сельской и городской инфраструктурой. Также они затронули тему повышения качества нации, модернизации сознания, культуры и этики. В этом контексте было отмечено, что в стране набирает массовые обороты проект «Читающая нация».

«Выросло число читателей национальной и мировой литературы. Это повысило и ответственность писателей. Ведь вчерашние сельские читатели сегодня стали городскими жителями. Темы вежливости, этики, честности и человека труда в обществе также являются актуальными вопросами. В Послании даны поручения по каждой отрасли. В частности, известно, что в сфере строительства до этого качество жилых домов, построенных поликлиник и культурных объектов не выдерживало критики.

Теперь за этим будет установлен народный контроль, то есть строгий надзор со стороны Қазақстан Халық кеңесі. Халық кеңесі совместно с Астана Хабом проведет масштабный мониторинг.

Таким образом, мы верим, что прежние недостатки будут устранены, а количество дел, эффективных для населения и отвечающих интересам страны, увеличится», — сказала Р. Муканова.

Экономическое развитие должно идти рука об руку с укреплением конституционных ценностей, общественного согласия и личной ответственности. Уважение к закону, честный труд, справедливость и созидательный патриотизм сформируют общественную основу для дальнейших преобразований.

Выступивший по теме цифровой экономики А. Амрин отметил, что стратегическая цель — построить Справедливый, Сильный, Чистый и Передовой Казахстан с устойчивой экономикой и высоким качеством жизни.

На встречах больше всего вопросов было задано именно этому спикеру по темам предпринимательства и экономики.