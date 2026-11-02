В Астане состоялся городской этап «STEM-олимпиады — инженерно-технологического конкурса для школьников» среди учащихся школ и студентов колледжей. В этом году традиционное образовательное соревнование организуется уже в десятый раз, передает официальный сайт акимата столицы.

Участники конкурса проверили свои знания и практические навыки в таких направлениях, как инженерия, программирование, трехмерное моделирование и робототехника. В олимпиаде, прошедшей на базе школы Haileybury Astana, приняли участие ученики 8–11 классов и студенты колледжей.

«Сегодня STEM — это не просто набор формул, это способ мышления. Умение видеть проблему, задавать вопросы, проверять гипотезы и находить решения необходимо во всех сферах: от медицины до транспорта и городского управления. Для столицы это особенно важно, ведь инновационная экосистема города начинается с молодых талантов, увлекающихся наукой, робототехникой и новыми проектами. Олимпиада — важный этап, но не конечная цель. Мы хотим, чтобы учащиеся не ограничивались выполнением олимпиадных заданий, а превращали свои идеи в реальные проекты, приносящие пользу людям и нашему городу», — отметил заместитель председателя правления АО «Astana Innovations» Дархан Айкенов.

В свою очередь, директор школы Haileybury Astana Джон Коулз подчеркнул стратегическую значимость STEM-направления для будущего страны.

«STEM-образование открывает вам путь к поступлению в ведущие высшие учебные заведения и освоению востребованных в будущем профессий. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта научно обоснованные знания и пытливый ум важны как никогда. Никогда не сдавайтесь, стремитесь вперед. У вас огромный потенциал», — сказал Джон Коулз.

Директор «STEM Academia» Залкарбек Мураталиулы сообщил, что в этом году олимпиаде исполняется десять лет. По его словам, за это время конкурс стал традиционной площадкой для совершенствования инженерно-технологических способностей учащихся.

«Сегодняшняя олимпиада — это первая ступень, ведущая к республиканскому и международному этапам. 14 ноября состоится республиканский этап, где школьники, показавшие высокие результаты на городском уровне, сразятся с участниками из других регионов страны. А 21–22 ноября будет организована международная олимпиада, в которой ожидается участие представителей около десяти стран. Это возможность продемонстрировать развитие STEM-направления в Казахстане на международном уровне», — рассказал Залкарбек Мураталиулы.

Стоит отметить, что система STEM-образования основана на взаимосвязанном обучении науке, технологиям, инженерии и математике.

Такой подход способствует применению учащимися теоретических знаний на практике, а также развитию их технической грамотности и творческих способностей.