Около 30 фактов нанесения наркограффити выявила столичная полиция с начала года

Столичные полицейские на постоянной основе проводят работу по выявлению фактов вандализма, в том числе нанесения граффити на фасады зданий и другие объекты городской инфраструктуры, передает официальный сайт акимата Астане.

С начала года в столице выявлено 18 фактов нанесения граффити, а также 29 фактов - наркограффити — надписей и изображений, содержащих информацию о незаконном обороте наркотических средств.

По каждому выявленному случаю приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства. По фактам распространения наркограффити проводится работа по установлению причастных лиц и пресечению противоправной деятельности. С начала года по статье о пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств зарегистрировано шесть уголовных дел.

Особое внимание уделяется общественным местам, фасадам зданий и другим объектам, где подобные надписи находятся на виду у жителей и гостей столицы.

Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению подобных правонарушений.

Сохранение чистоты и порядка в городе — общая ответственность, а порча городского имущества влечёт предусмотренную законом ответственность.

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