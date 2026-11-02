В Астане продолжается работа по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, в том числе закиси азота, известной как «веселящий газ», передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на городской Департамент полиции.

В ходе очередного рейда в одном из увеселительных заведений столицы полицейские выявили факт реализации так называемых «веселящих шариков». На месте обнаружены и изъяты четыре баллона с газом и упаковки с воздушными шарами.

В другом случае выявлено заведение, где продажа осуществлялась непосредственно с барной стойки, баллоны с веществом и упаковки с воздушными шарами также изъяты.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Всего с начала года в столице выявлено более 40 фактов реализации аналогичных веществ, по всем случаям возбуждены уголовные дела.

Полиция выявляет не только лица, занимающиеся незаконной реализацией таких веществ, но и тех, кто рекламирует их, в том числе в социальных сетях и во время прямых эфиров.

Устанавливаются личности причастных, принимаются меры по их задержанию и привлечению к ответственности в соответствии с законодательством.

Столичная полиция предупреждает: незаконная реализация и реклама опасных веществ не останутся без внимания правоохранительных органов. Все выявленные факты будут пресекаться, а причастные лица - привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

Полиция призывает граждан не оставаться в стороне и при наличии информации о фактах незаконной реализации указанных веществ незамедлительно сообщать на пульт 102.

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