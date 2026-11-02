На площадке Qazaq Creative Hub в Астане прошла двухдневная ярмарка «Маңғыстау: Тамыр. Талғам. Креатив», организованная Фондом развития креативных индустрий в рамках проекта Creative Aimaq. Мероприятие объединило народные ремесла, современный дизайн, музыкальное искусство и литературное наследие Мангистауской области, передает официальный сайт акимата столицы.

В столицу приехали 40 креаторов из Мангистауской области, представивших более 1800 авторских изделий. За два дня ярмарку посетили 13 тысяч человек.

Они смогли приобрести серебряные украшения, национальную одежду, традиционные накидки, кожаную обувь, аксессуары и другие изделия ручной работы. Продукция была представлена непосредственно ее создателями, что позволило покупателям познакомиться с мастерами, особенностями их работы и используемыми материалами.

Мангистауская область занимает особое место в культурной истории Казахстана. Регион известен духовным наследием Бекет-ата, творчеством Кашагана, Актана, Абыла и Мурына, традициями жырау и самобытной школой исполнения кюев. Эти особенности нашли отражение в программе ярмарки, представившей как традиционные формы искусства, так и их современное прочтение.

Выставочная программа открылась экспозицией «Түп төркінің төрге оздырған Маңғыстау», знакомившей гостей с культурным наследием региона. Особое внимание было уделено национальному костюму и его использованию в современной моде.

В рамках показов «Дүние дидарындағы дәстүр» и «Бабаның көзі, жаңаның өзі» дизайнеры представили коллекции, в которых традиционные элементы одежды, орнаменты и художественные мотивы получили новое воплощение.

Музыкальная часть программы включала выступления этно-фольклорного ансамбля «Ақшағыл», ансамбля «Домбыра сазы», певицы Тамары Асар и танцевального коллектива «Жорға». Зрителям также представили музыкально-поэтическую постановку «Менің әлемім» и концерт «Тамыр. Әуен. Рух».

В течение двух дней проходили мастер-классы, посвященные ремесленным традициям и творческим техникам. Гости получили возможность познакомиться с процессом создания авторских изделий и пообщаться с представителями креативных профессий.Отдельным событием стала литературная встреча в рамках проекта «Автормен кездесу», который Фонд реализует в рамках республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт».

Встречу посвятили историческому роману «Үркер» Абиша Кекилбайулы - одного из выдающихся представителей казахской литературы, чье творчество тесно связано с историей и духовной жизнью Мангистау.

В обсуждении приняли участие Бактыбай Жайлау и Ануарбек Бимагамбет. Они рассмотрели исторические события, отраженные в произведении, особенности авторского повествования и значение романа для понимания прошлого казахского народа.

Литературная встреча дополнила программу ярмарки, позволив посетителям познакомиться с Мангистау не только через музыку, моду и ремесла, но и через творчество одного из известных писателей страны.

Проведение ярмарки обеспечило региональным креаторам прямой доступ к столичной аудитории и возможность реализовать авторскую продукцию.

Представленные изделия продемонстрировали, как традиционные ремесла и национальные художественные мотивы находят применение в современном предпринимательстве.

Проект Creative Aimaq, реализуемый Фондом развития креативных индустрий, направлен на поддержку творческих предпринимателей из регионов Казахстана, продвижение их продукции и расширение рынков сбыта.

Ярмарки позволяют представителям отрасли устанавливать прямые контакты с покупателями, оценивать спрос и представлять свои разработки за пределами родного региона.