Кубок Казахстана по настольному теннису: столичные спортсмены завоевали серебро
В Усть-Каменогорске прошел Кубок Республики Казахстан по настольному теннису, передает официальный сайт акимата столицы.
В республиканском первенстве приняли участие мужские и женские сборные из городов Астана, Алматы, Шымкент, а также Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей.
В борьбе за Кубок страны мужская сборная города Астаны показала высокий результат и завоевала серебряную медаль в командном зачете.
В составе столичной сборной выступили Сагантай Курмамбаев, Тимофей Герасименко, Александр Герасименко и Ермек Бекназаров.
Таким образом, столичные мастера настольного тенниса успешно выступили на республиканском турнире, став серебряными призерами Кубка Казахстана.