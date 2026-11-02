Кубок Казахстана по настольному теннису: столичные спортсмены завоевали серебро

В Усть-Каменогорске прошел Кубок Республики Казахстан по настольному теннису, передает официальный сайт акимата столицы.

В республиканском первенстве приняли участие мужские и женские сборные из городов Астана, Алматы, Шымкент, а также Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей.

В борьбе за Кубок страны мужская сборная города Астаны показала высокий результат и завоевала серебряную медаль в командном зачете.

В составе столичной сборной выступили Сагантай Курмамбаев, Тимофей Герасименко, Александр Герасименко и Ермек Бекназаров.

Таким образом, столичные мастера настольного тенниса успешно выступили на республиканском турнире, став серебряными призерами Кубка Казахстана.