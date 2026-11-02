Столичные гимнастки завоевали 23 медали на чемпионате и Кубке Казахстана

На Кубке Республики Казахстан и чемпионате страны по художественной гимнастике, прошедших в Шымкенте, астанинские спортсменки заняли 23 призовых места. Из них 11 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград, передает официальный сайт акимата столицы.

В республиканском соревновании приняли участие более 400 спортсменов из 15 областей страны, а также из городов Астана, Алматы и Шымкент. На турнире мастера спорта и кандидаты в мастера спорта состязались в индивидуальных и групповых упражнениях.

На Кубке Республики Казахстан столичные гимнастки заняли 9 призовых мест: 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.

В групповом многоборье среди кандидатов в мастера спорта (КМС) команда «Пантеры» завоевала золото, а команда «Самғау» — бронзу. Среди мастеров спорта первое место заняла команда «Фурор», третье — команда «Золото».

В индивидуальном многоборье среди мастеров спорта серебряным призером стала Айганым Рысбек, бронзовым — Дария Кушербаева. Среди кандидатов в мастера спорта Анель Динишева завоевала золото, Анна Рубцова — серебро, Эвелина Белокурова — бронзовую медаль.

На чемпионате Республики Казахстан столичные спортсменки заняли 14 призовых мест, в том числе 8 первых, 5 вторых и 1 третье.

В групповых упражнениях команда «Пантеры» выиграла золото в упражнении с пятью мячами и серебро — с пятью лентами. Команда «Фурор» завоевала два золота: в упражнении с пятью мячами, а также в программе с обручами и булавами.

В индивидуальных упражнениях Айганым Рысбек завоевала золото в упражнении с мячом, серебро — с обручем и бронзу — с лентой. Дария Кушербаева стала серебряным призером в упражнении с лентой, а София Куряченко — с мячом.

Среди кандидатов в мастера спорта Анель Динишева выиграла три золотые медали в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а также одну серебряную — в упражнении с обручем. Анна Рубцова стала чемпионкой страны в упражнении с обручем.