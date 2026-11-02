«Кітап оқитын ұлт»: серию обучающих семинаров для менторов проводят в школах Астаны
В Астане стартовала серия обучающих семинаров-практикумов для
менторов школ в рамках проекта «Кітап оқитын ұлт», передает официальный сайт столичного акимата.
Мероприятия организованы проектным офисом «Кітап оқитын ұлт» по Астане совместно с Управлением образования города при поддержке акимата столицы.
Первые встречи состоялись с участием представителей школ районов Байқоңыр и Сарыарқа. В течение нескольких дней
аналогичные семинары планируется провести в школах всех районов
города.
Основная тема обучения: «Управленческие механизмы и алгоритмы организации деятельности ментора».
Цель семинаров заключается в повышении эффективности работы менторов, формировании единого подхода к сопровождению участников марафона «Читающая нация», развитии читательской активности учащихся и внедрении
практических инструментов мониторинга результатов.
Особенностью программы стал акцент на практической подготовке.
Занятия ведет психолог Булбул Мусиралина. В начале практикума она проводит психологические упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков,
понимание особенностей взаимодействия с участниками и подготовку к разбору реальных рабочих ситуаций.
Практическую часть семинаров проводит руководитель проектного офиса «Кітап оқитын ұлт» по городу Астане Жақсыбай
Буранбаев. Участники знакомятся с алгоритмами работы ментора,
выполняют ролевые задания, разбирают ситуационные кейсы и совместно ищут решения проблем, возникающих в процессе реализации проекта.
В ходе занятий рассматриваются вопросы взаимодействия с учащимися, педагогами и родителями, мотивации школьников к
систематическому чтению, своевременной публикации читательских
отзывов и определения конкретных показателей результативности
менторской работы.
«Наша задача заключается не только в том, чтобы обеспечить участие школ в проекте. Важно добиться реальных изменений в читательском поведении учащихся. Для этого ментор должен
понимать, как работать с каждым участником, выявлять причины
снижения активности, оказывать необходимую поддержку и
сопровождать школьника до конкретного результата.
Именно поэтому мы сделали акцент на практических алгоритмах и разборе
ситуаций, с которыми специалисты сталкиваются в повседневной
работе», - отметил Жақсыбай Буранбаев.
По итогам практикумов планируется усилить координацию работы менторов, систематизировать сопровождение участников и повысить внимание к фактическим результатам марафона, включая читательскую активность и своевременность выполнения заданий.
Организаторы подчёркивают, что эффективность проекта «Кітап оқитын ұлт» определяется не только количеством зарегистрированных участников и проведённых мероприятий, но прежде всего числом учащихся, которые действительно читают книги, осмысливают прочитанное и формируют устойчивую культуру чтения.