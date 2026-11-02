«Кітап оқитын ұлт»: серию обучающих семинаров для менторов проводят в школах Астаны

В Астане стартовала серия обучающих семинаров-практикумов для

менторов школ в рамках проекта «Кітап оқитын ұлт», передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятия организованы проектным офисом «Кітап оқитын ұлт» по Астане совместно с Управлением образования города при поддержке акимата столицы.

Первые встречи состоялись с участием представителей школ районов Байқоңыр и Сарыарқа. В течение нескольких дней

аналогичные семинары планируется провести в школах всех районов

города.

Основная тема обучения: «Управленческие механизмы и алгоритмы организации деятельности ментора».

Цель семинаров заключается в повышении эффективности работы менторов, формировании единого подхода к сопровождению участников марафона «Читающая нация», развитии читательской активности учащихся и внедрении

практических инструментов мониторинга результатов.

Особенностью программы стал акцент на практической подготовке.

Занятия ведет психолог Булбул Мусиралина. В начале практикума она проводит психологические упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков,

понимание особенностей взаимодействия с участниками и подготовку к разбору реальных рабочих ситуаций.

Практическую часть семинаров проводит руководитель проектного офиса «Кітап оқитын ұлт» по городу Астане Жақсыбай

Буранбаев. Участники знакомятся с алгоритмами работы ментора,

выполняют ролевые задания, разбирают ситуационные кейсы и совместно ищут решения проблем, возникающих в процессе реализации проекта.

В ходе занятий рассматриваются вопросы взаимодействия с учащимися, педагогами и родителями, мотивации школьников к

систематическому чтению, своевременной публикации читательских

отзывов и определения конкретных показателей результативности

менторской работы.

«Наша задача заключается не только в том, чтобы обеспечить участие школ в проекте. Важно добиться реальных изменений в читательском поведении учащихся. Для этого ментор должен

понимать, как работать с каждым участником, выявлять причины

снижения активности, оказывать необходимую поддержку и

сопровождать школьника до конкретного результата.

Именно поэтому мы сделали акцент на практических алгоритмах и разборе

ситуаций, с которыми специалисты сталкиваются в повседневной

работе», - отметил Жақсыбай Буранбаев.

По итогам практикумов планируется усилить координацию работы менторов, систематизировать сопровождение участников и повысить внимание к фактическим результатам марафона, включая читательскую активность и своевременность выполнения заданий.

Организаторы подчёркивают, что эффективность проекта «Кітап оқитын ұлт» определяется не только количеством зарегистрированных участников и проведённых мероприятий, но прежде всего числом учащихся, которые действительно читают книги, осмысливают прочитанное и формируют устойчивую культуру чтения.