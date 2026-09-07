«Важен каждый миллиметр»: столичный сварщик рассказал о тонкостях своей профессии

Хотя на первый взгляд это кажется лишь соединением металлических деталей, работа сварщика требует точности и огромной ответственности. Всего одна ошибка может повлиять на прочность готовой конструкции. О тонкостях этой профессии подробно рассказал сварщик жилищно-сервисной компании «AR-Service» Ардак Сулекеев, передает официальный сайт столичного акимата.

В своем интервью сварщик рассказал о том, как проходит его рабочий день и в чем заключаются основные обязанности.

«Моя работа прежде всего начинается с подготовки рабочего места. Ежедневно перед началом работы я проверяю сварочный аппарат и все необходимое оборудование. Исправность инструментов крайне важна.

Ведь это напрямую влияет как на безопасность во время сварки, так и на качество работы. После этого я действую согласно полученному заданию.

Отмеряю и подготавливаю нужные металлические детали, проверяю их стыковку и правильность расположения. Только после этого приступаю к сварке. У каждого задания своя специфика. Где-то приходится работать с мелкими деталями, а где-то — соединять крупногабаритные металлоконструкции.

Самое главное в работе — качество и прочность сварочного шва. Даже если внешне всё выглядит правильно, при плохом качестве шва конструкция может долго не прослужить.

Поэтому я стараюсь выполнять каждую работу без спешки и тщательно. По окончании работы я заново перепроверяю готовый участок. Считаю, что для сварщика очень важно подходить к своему делу со всей ответственностью», — говорит Ардак Сулекеев.

Продолжая мысль, он особо подчеркнул, какие навыки являются наиболее важными в этой сфере. По его словам, главное — это аккуратность и точность. В работе сварщика даже миллиметр может иметь решающее значение.

Правильное расположение деталей, равномерное наложение шва, учет особенностей металла — всё это требует опыта, говорит он.

«Конечно, сварщик прежде всего должен хорошо знать свое дело и уметь правильно работать с аппаратом. В зависимости от того, с каким металлом ты работаешь, меняется и подход. Поэтому знать только один метод недостаточно, нужно через практику учиться адаптироваться к разным ситуациям.

Кроме того, соблюдение правил техники безопасности — одно из важнейших требований. В этой профессии нельзя халатно относиться к безопасности.

Использование средств защиты, правильная организация рабочего места, проверка состояния аппарата — даже такие, казалось бы, простые вещи играют огромную роль.

Еще одно необходимое качество — терпение. Иногда приходится перепроверять одну и ту же работу несколько раз и, если нужно, переделывать заново.

Многое понимаешь именно в процессе работы. На примере этой профессии отчетливо видно, что теория и практика — это две разные вещи. Даже если ты выучил и знаешь определенные вещи, для их правильного выполнения на деле нужен опыт. Поэтому я считаю, что в этой специальности есть чему учиться каждый день», — говорит он.

В завершение специалист дал свои советы и напутствия молодежи, желающей освоить профессию сварщика.

«Мой совет молодым людям — не нужно бояться этой профессии. Самое главное — учиться делу с искренним желанием. Как и в любой другой специальности, на начальном этапе в работе сварщика бывает непросто.

Поначалу может быть тяжело работать с аппаратом, правильно сваривать металл и ровно накладывать шов. Но по мере накопления опыта рука привыкает, и ты начинаешь лучше осваивать работу.

Поэтому нужно учиться у опытных мастеров и много практиковаться. Важно не просто наблюдать за тем, как работают другие, но и пробовать делать самому.

Не надо бояться ошибок, но из каждой ошибки следует извлекать урок и стараться не повторять её в следующий раз.

Также самое важное — строго соблюдать правила техники безопасности. В этой работе безопасность должна стоять на первом месте. К собственному здоровью и к окружающим людям необходимо относиться ответственно. Я не могу назвать профессию сварщика простой работой.

Это ремесло, требующее мастерства и аккуратности, это востребованная профессия для опытных специалистов. Если хорошо освоить свое дело, то эта специальность принесет свои плоды. Особенно когда ты выполняешь работу качественно и повышаешь свою квалификацию — твои возможности тоже растут.

Молодежи я хочу сказать: при выборе профессии правильно обращать внимание и на то, насколько она необходима обществу. Я считаю, что сварщик — это одна из тех специальностей, которые нужны всегда. Если трудиться на совесть и постоянно совершенствовать свое мастерство, можно найти свое место в любом деле. Если хорошо освоишь свое ремесло, ты обязательно увидишь плоды своего труда», — подытожил Ардак Сулекеев.