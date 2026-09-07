Более сотни военнообязанных призвали на воинские сборы в Астане

В Астане стартовали воинские сборы на базе территориальной бригады обороны. В ходе подготовки участники должны восстановить и закрепить военные навыки и отработать действия по охране стратегически важных объектов города, передает официальный сайт столичного акимата.

Подобные сборы проводятся дважды в год - весной и осенью.

Исполняющий обязанности первого заместителя начальника Департамента по мобилизационной подготовке Астаны, подполковник Мурат Дуйсенбаев сообщил, что нынешние сборы рассчитаны на 10 дней. В них принимают участие 102 военнообязанных, в том числе шесть офицеров, остальные - солдаты и сержанты. Подготовка проходит на базе территориальной бригады обороны столицы.

При этом речь идет именно о территориальной обороне, которая имеет свои особенности. Подразделения могут базироваться не только на военных объектах, но и в школах, больницах и других местах, поскольку их основная задача связана с охраной стратегических объектов и реагированием на внутренние угрозы в пределах города.

В течение десяти дней военнообязанные будут жить по установленному распорядку и выполнять программу служебной подготовки. Кроме того, они примут участие в командно-штабных учениях на территории города. Основное внимание будет уделено практическим действиям подразделений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Территориальная оборона предназначена для защиты важных объектов городской инфраструктуры. В качестве примера он привел расположенные в городе министерства, водохранилища и другие объекты, которые могут иметь стратегическое значение.

Военнообязанным предстоит не просто находиться на территории части, а пройти весь предусмотренный программой цикл подготовки. В него входят прибытие, экипировка, распределение по подразделениям и непосредственно учебный процесс. Также военнослужащие будут отрабатывать действия в составе подразделений и учиться выполнять задачи по охране объектов и обеспечению их безопасности.

Представитель Департамента по делам обороны города Астаны, подполковник в отставке Гани Артыков отметил, что плановые сборы военнообязанных проводятся на основании постановления акима столицы. Военнообязанные, находящиеся в запасе и приписанные к территориальной бригаде обороны, направляются на очередную подготовку.

«Участники сборов будут повторять все, что проходили во время службы. Подразделения будут формироваться в составе рот, где участники смогут на практике отработать действия. Также им предстоит учиться противостоять различным атакам и обеспечивать жизнедеятельность соответствующих объектов в особый период», - сообщил Гани Артыков.

На время сборов военнообязанные не будут возвращаться домой. Для них предусмотрено казарменное положение. Как отметил представитель департамента, территориальная бригада заранее подготовила необходимые условия, после прибытия начинается установленная процедура - распределение, получение экипировки и средств индивидуальной защиты, в том числе противогазов.

Система предусматривает определенную периодичность прохождения сборов. Как пояснил Мурат Дуйсенбаев, военнообязанные могут проходить их примерно один раз в пять лет. При этом офицеры запаса состоят на воинском учете до достижения 60 лет, а сержанты и солдаты - до 50 лет. После достижения соответствующего возраста военнообязанный снимается с воинского учета. После прохождения сборов очередное привлечение возможно ориентировочно через пять лет.

При этом участие в таких сборах имеет для военнообязанных и определенные социальные гарантии. На период сборов сохраняется заработная плата по месту работы. Кроме того, военнообязанные могут получать очередные воинские звания, если для этого имеются соответствующие основания.