Столичный школьник прочитал около 300 книг

15-летний ученик 10 класса 91-й гимназии Астаны Марлен Несибкулов прочитал сотни книг и планирует поступить в Назарбаев Университет. Школьник рассказал о своей любви к чтению, передает официальный сайт столичного акимата.

Марлен Несибкулов доказывает, что любовь к литературе можно пронести через годы, если привить ее с самого детства.

Любовь к книгам у будущего абитуриента зародилась благодаря бабушке, которая читала внуку сказки перед сном. Первыми литературными «кирпичиками» стали сказки Драгунского, Чуковского и небольшие сборники рассказов.

Увлечение переросло в настоящий образ жизни. За всю жизнь Марлен прочитал около 300 книг. Причем львиная доля — около 150 произведений — была накоплена еще в детские годы, а школьная программа добавила к этому багажу еще 135 прочитанных томов. Парень читает самые разные жанры, выбирая книгу под настроение.

Раньше, когда свободных часов было больше, книги буквально сменяли друг друга. Сейчас чтение происходит по настроению, но привычка никуда не исчезла: в среднем на одну книгу у Марлена уходит около недели.

Для него чтение — это не способ выделиться, а личный выбор и интерес.

Планы на будущее у десятиклассника вполне амбициозные. После окончания школы он намерен поступить в Назарбаев Университет, а останавливать свой книжный марафон во время каникул точно не собирается.

Истории, подобные этой, доказывают, что современная молодежь умеет совмещать учебу, амбиции и настоящее глубокое увлечение хорошей литературой.