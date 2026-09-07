До 3 книг в день: семья из Астаны превратила чтение книг в образ жизни

Семья Манаша Алиби Рсалыулы — одна из образцовых многодетных семей, сделавшая чтение книг семейной ценностью и уделяющая особое внимание книге в воспитании детей. В этом году за летние каникулы члены семьи прочитали 500 книг, передает официальный сайт столичного акимата.

Мать семейства — учитель истории, а отец — работник железнодорожной сферы и активный член школьного Совета отцов. Он регулярно участвует во внутришкольных инициативах, связанных с воспитанием детей, и делится собственным опытом в вопросах отцовского воспитания и семейных ценностей.

Особая позиция этой семьи — прививать детям любовь к книге с раннего возраста и максимально ограничивать зависимость от телефонов. Дома у них сформирована обширная личная библиотека. Отец сам выбирает книги, которые его дети будут читать до 18 лет. По его мнению, в период формирования мировоззрения и ценностей ребенка крайне важно, какие именно книги он читает.

«Ребенок должен не просто читать много книг, но и читать правильные книги. Книга тоже воспитывает. Поэтому до 18 лет я сам выбираю книги, которые читают мои дети», — говорит отец.

Во время летних каникул чтение книг стало для этой семьи особой традицией. Каждый ребенок читает до 3 книг в день, после чего члены семьи вместе садятся и обсуждают прочитанные произведения. Дети рассказывают основную мысль книги, дают оценку действиям персонажей и делятся своим мнением. Благодаря этому развиваются не только их навыки чтения, но и способности к мышлению, анализу, речи и свободному выражению своих мыслей.

С началом летних каникул семья заранее выбирает книги для последующего чтения и готовит специальный книжный фонд. Всего за одни летние каникулы они всей семьей прочитали сотни книг, а один из детей к сегодняшнему дню успел прочитать около 2300 книг.

В этой семье чтение книг — не задание или обязанность, а повседневный образ жизни, инструмент воспитания и общая ценность, объединяющая членов семьи.

Семья Манаша Алиби Рсалыулы — это семья книголюбов, которая наглядно реализует идею «Читающая нация» в своей повседневной жизни, заслуживает популяризации в масштабах города и служит примером для других семей.