В Астане школьники могут читать книги и выиграть велосипед

В Астане стартовал марафон «Читающая нация», превращающий чтение книг в привычку и объединяющий учащихся и педагогов вокруг общей цели. Первое мероприятие инициативы, организованной в рамках проекта «Зерделі ұлт», прошло в столичной общеобразовательной школе №104, передает официальный сайт столичного акимата.

Книга – духовное достояние нации. А чтение книг – важная основа формирования образованного, с широким кругозором, пытливого поколения. Запущенный с этой целью марафон направлен на формирование постоянной культуры чтения среди учащихся и педагогов.

В марафоне принимают участие учащиеся 6-10 классов и педагоги по направлениям «Читающая школа» и «Читающий педагог».

Проект запланирован на 6 месяцев. За это время участники прочитают 15 книг и пройдут 4 этапа, сочетающих знания и творчество. В рамках марафона будет создано 15 групп, в каждую группу объединят по 3 учащихся и 3 педагога.

Главное требование к участникам – не только прочитать книгу, но и глубоко понять ее содержание, уметь анализировать основные мысли. По каждому произведению участники подготовят «5 ключевых мыслей» и представят прочитанные книги в виде 5-7-минутной презентации посредством буктрейлеров, инфографики, дебатов и других творческих форматов.

Кроме того, каждая группа подготовит по 3 проблемных вопроса на основе прочитанного произведения и покажет пути применения идей из книги в повседневной жизни и педагогической практике.

Еще одна особенность марафона – призы, направленные на стимулирование лучших читателей. По итогам проекта среди самых активных участников будут определены владельцы 5 велосипедов: 4 велосипеда будут вручены учащимся, 1 велосипед – педагогу.

То есть, для участников марафона чтение книг – это не только новые знания и впечатления, но и возможность испытать свои творческие способности, свободно выразить свои мысли и проявить себя в рядах лучших.

Марафон «Читающая нация» станет поучительным проектом, который объединит учителя и ученика ради общей цели, преемственно связывая чтение книг с жизненным опытом.