Астанчанка подарила читателям 3500 книг, собранных за долгие годы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно говорит о важности формирования в обществе культуры чтения книг, становления нацией, стремящейся к знаниям и духовности. Одна из благих инициатив в этом направлении реализуется в Центре активного долголетия района Байконыр в Астане. В центре пенсионерка, педагог и писатель Маржан Пиримбетова предоставила свою семейную библиотеку, собиравшуюся на протяжении долгих лет, во благо читательской общественности. Она безвозмездно передала в дар центру около 3500 книг, хранившихся у неё дома. Таким образом, она превратила личный книжный фонд в общее для всех духовное достояние, передает официальный сайт столичного акимата.

«Я подарила свои книги с намерением, чтобы приходящие сюда читатели, сотрудники центра и другие пользовались ими и видели от них пользу. Для меня книга — это огромное духовное богатство. Важно не только читать её самому, но и делиться с другими», — говорит Маржан Пиримбетова.

Интерес героини к книге сформировался с самого детства. Сегодня она говорит, что за свою жизнь прочитала более 3000 книг. На протяжении долгих лет занимаясь педагогической деятельностью и находясь в поиске в сфере журналистики и творчества, она также уделяла особое внимание коллекционированию книг. В результате этого богатый книжный фонд, формировавшийся годами, сегодня служит читателям центра.

Маржан Пиримбетова ценит чтение книг не только как личную привычку, но и как инструмент, объединяющий людей и формирующий культурную среду, которая дает возможность обмениваться мнениями. Поэтому она организует в центре различные встречи и конференции, посвященные чтению книг и обсуждению прочитанных произведений.

«Я постоянно организую конференции и различные мероприятия в целом о чтении книг, с целью формирования читающего общества. Там мы между собой обсуждаем прочитанные книги, обмениваемся мнениями и делаем выводы. Недавно для чтения мы выбрали романы Мухтара Ауэзова «Путь Абая», Мухтара Магауина «Аласапыран», Дулата Исабекова «Қарғын», Смагула Елубая «Ақ боз үй», Оралхана Бокея «Ұйқым келмейді», Кабдеша Жумадилова «Тағдыр», – говорит она.

В дальнейшем пенсионерка планирует также вместе прочитать и обсудить книгу Главы государства «Әділетті қоғамға шыншыл сөз». По ее мнению, построение справедливого общества – это общая задача не только для определенной группы, но и для всего общества в целом.

«Идея построения справедливого общества касается всех нас. Будь ты должностным лицом или трудись в другой сфере — все мы живем в этом обществе. Поэтому каждый из нас должен вносить свой вклад в построение справедливого общества. Это, прежде всего, то, что необходимо для нашего будущего поколения», – говорит Маржан Пиримбетова.

Она не ограничивает свою деятельность в центре только чтением книг. Используя свой многолетний педагогический опыт, она преподает здесь казахский язык для получателей услуг. В особенности представители других этносов проявляют интерес к изучению государственного языка и посещают лекции Маржан Бектурсыновны.

Маржан Пиримбетова – автор нескольких книг. Из-под её пера вышли такие труды, как «Ұзақ өмір сүру формуласы», «Ізгілік философиясы», «Қазақ әйелдері әлем жанарында», «Көңіл терезесі», «Мәуелі бақ». Как писатель, она также проявляет особый интерес к образу женщины в казахской литературе. В том числе ей близки произведения Габита Мусрепова, глубоко описавшего сущность казахских женщин.

Сегодня у тысяч книг, собранных Маржан Пиримбетовой, появились новые читатели. Передача её личной библиотеки в дар центру – яркий пример того, как духовные ценности не сохраняют только у себя, а делятся ими с общественностью.