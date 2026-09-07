Владельцев заведений Астаны предупредили об ответственности за наркотики

В рамках нарратива «Закон и порядок» в Астане продолжается разъяснительная работа с руководителями ночных клубов и увеселительных заведений по вопросам профилактики наркопреступлений, передает официальный сайт акимата столицы.

Встречи организованы Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города совместно с Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны в рамках марафона «Закон и Порядок» и реализации плана «Астана — город без наркотиков».

«Наша главная задача — не только пресечение наркопреступлений, но, прежде всего, их профилактика. Владельцы и администрации заведений должны знать требования законодательства, своевременно реагировать на любые факты, связанные с незаконным оборотом психотропных веществ, и принимать меры по обеспечению безопасности посетителей. Это необходимо для формирования безопасной городской среды», — отметил главный специалист Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Бауыржан Зайнелов.

В ходе встреч представителям заведений рассказывают о мерах по предотвращению правонарушений, необходимости соблюдения законодательства и важности своевременного взаимодействия с правоохранительными органами.

Особое внимание уделяется недопущению фактов распространения и употребления наркотических веществ на территории развлекательных заведений, а также созданию безопасных условий для посетителей.

Работа в данном направлении будет продолжена.

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