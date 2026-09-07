Прочитать 15 книг и выиграть 600 тысяч тенге смогут жители Астаны

В Астане стартовала регистрация на республиканский марафон чтения «Читающая нация», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Принять участие могут школьники 6–10 классов, студенты, педагоги, госслужащие, семейные команды и все желающие независимо от возраста и профессии.

Участникам предстоит прочитать 15 книг из предложенного списка и поделиться краткими отзывами.По итогам регионального этапа победители получат денежные призы: 600 тысяч тенге за первое место, 450 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.

Марафон пройдет с сентября 2026 года по апрель 2027 года на казахском и русском языках.

Зарегистрироваться можно на сайте проекта: reading-nation.kz.